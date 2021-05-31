Чехия подготовила требование компенсации от России за взрывы во Врбетице

Власти Чехии намерены требовать от России компенсацию за взрывы во Врбетице в 2014 году, в которых Прага обвиняет Москву. Страна уже подготовила соответствующее требование, заявил министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек. Его слова передает ТАСС.

«Мы работаем над этим совместно с юристами министерства финансов. У нас уже готов определенный проект. (...) Думаю, что в ближайшее время мы сможем обратиться к РФ с требованием выплаты [компенсации] за ущерб», — сказал дипломат, добавив, что министерство в настоящее время ждет некоторые данные от органов, ведущих расследование.

Согласно ожиданиям Кулганека, Прага предъявит требования о компенсации Москве уже в июне. Однако для этого, по словам главы внешнеполитического ведомства, понадобится сложная международная процедура.

Впервые о компенсации заговорили в апреле текущего года. С такой инициативой выступила нижняя палата парламента Чехии. В мае министр финансов страны Алена Шиллерова заявила, что Прага намерена требовать не менее миллиарда крон (более 47 миллионов долларов) в качестве компенсации.

В ответ на это председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сказал, что Москва не собирается ничего выплачивать. «Любые требования Чехии в адрес России о выплате компенсации за надуманную причастность спецслужб РФ к взрывам на складах в Врбетице, выдержанную в духе highly likely, абсурдны», — подчеркнул депутат.

Отношения двух стран осложнились после того, как Чехия обвинила Россию в причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014-м году. В итоге из Чехии выслали 18 дипломатов. Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 работников чешского посольства. Позднее стало известно, что Россия и Чехия будут уравнивать число сотрудников в посольствах.