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Посольство Чехии в Москве уволило более 70 россиян

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Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Посольство Чехии в Москве уволило 71 российского гражданина в рамках сокращения дипмиссии на паритетных началах. Об этом 25 мая сообщила представитель МИД республики Эва Давидова, ее слова передает РИА Новости.

«Извещение об увольнении получил 71 нанятый на месте [российский] работник в посольстве Чехии в Москве, в Чешском доме и в Чешском центре», — сообщила Давидова, добавив, что до конца мая будет уволено еще восемь человек. Таким образом, общее число сокращенных работников достигнет 79 человек.

С соответствии с решением российской стороны работать на чешское посольство останутся 19 россиян.

Ранее сообщалось, что представители посольства России, сокращаемого на паритетных началах с чешской стороной до уровня «семь дипломатов + 25 техсотрудников», покинут Прагу 29 и 31 мая.

Отношения Москвы и Праги осложнились после того, как Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице, в результате которых погибли два человека. Взрывы произошли в конце 2014 года. В итоге из Чехии выслали 18 дипломатов, которых Прага подозревает в работе на спецслужбы. Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 работников чешского посольства. Позднее стало известно, что Россия и Чехия уравняют число сотрудников в посольствах.

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