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Названы даты отъезда сокращаемых сотрудников посольства России в Чехии

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Посольство России в Праге
Посольство России в Праге
Фото: David W Cerny / Reuters

Представители посольства России, сокращаемого на паритетных началах с чешской стороной до уровня «семь дипломатов + 25 техсотрудников», покинут Прагу 29 и 31 мая. Такие даты назвал представитель российской дипмиссии, сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, сокращаемые сотрудники российского посольства покинут Чехию двумя группами — 29 и 31 мая. В свою очередь, пресс-секретарь аэропорта Праги Клара Дивишкова сообщила, о трех заявленных спецавиарейсах по маршруту Прага-Москва — один на 29 мая и два - на 31 мая. При этом она добавила, что не располагает никакой информацией о пассажирах этих рейсов.

Отношения Москвы и Праги осложнились после того, как Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице. Они произошли в конце 2014 года, в результате погибли два человека. Из страны выслали 18 дипломатов, которых Прага подозревает в работе на спецслужбы. Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 работников чешского посольства. Позднее стало известно, что Россия и Чехия уравняют число сотрудников в посольствах.

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