Торговец оружием раскрыл подробности хранения боеприпасов на складе во Врбетице

Болгарский торговец оружием Эмилиян Гебрев раскрыл, что его компания ЕМКО хранила старые боеприпасы в деревне Врбетице в Чехии, где в 2014 году прогремели два взрыва. Такие подробности он рассказал журналу Spiegel.

«Мы хранили там старые боеприпасы времен Варшавского договора, которые приобрели в Чешской Республике», — сказал он, добавив, что компания хранила боеприпасы, которые не были предназначены для продажи.

В апреле Гебрев признался, что его компания ЕМКО ранее хранила боеприпасы на складах в чешской деревне Врбетице, где в 2014 году прогремели два взрыва. Как сообщила газета The New York Times, речь идет именно о складах во Врбетице, и со ссылкой на чешские официальные лица утверждает, что «целью» взрывов во Врбетице были боеприпасы Гебрева.

18 апреля Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Эти меры были приняты в ответ на высылку российских дипломатов из республики днем ранее. Прага посчитала, что они работают под прикрытием на российские спецслужбы, которые, в свою очередь, якобы связаны со взрывами во Врбетице. Также Прага объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Представители чешских спецслужб считают, что они находились на месте взрыва во Врбетице в 2014 году.

Взрывы на складе боеприпасов произошли 16 октября и 3 декабря 2014 года. В результате происшествий погибли два человека. Причины инцидентов установлены не были.