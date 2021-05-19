Стало известно о пролежавших без внимания у Земана файлах о взрывах во Врбетице

Секретный документ контрразведки о том, что в организации взрывов на складах во Врбетице якобы участвовали агенты российских спецслужб, десять дней пролежал без внимания у президента Чехии Милоша Земана. Об этом сообщает издание Deník N.

«Президент Земан говорил правду, когда утверждал, что о "деле Врбетице" узнал лишь 17 апреля от премьера Андрея Бабиша и вице-премьера Яна Гамачека», — пишет издание. Также указывается, что секретное сообщение Службы безопасности и информации (СБИ) об участии России во взрывах во Врбетице хотя и пришло в Пражский град 10 днями ранее, но президент его не прочитал.

Также издание отмечает, что сообщение от СБИ 7 апреля пришло в Пражский град, однако Земан его не прочитал. «Нашему изданию это подтвердили несколько детально знакомых с ситуацией в Пражском граде источников», — написало издание.

Ранее Земан заявил, что причиной взрывов на военных складах в чешской Врбетице в 2014 году могла стать попытка скрыть недостачу хранившихся там боеприпасов. Он также заявил, что другие версии, помимо причастности российских спецслужб, рассматривала и Бенешова, с которой президент встретился в среду 12 мая.

Напряженность в российско-чешских отношениях возникла после того, как Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности к взрывам во Врбетице в 2014 году, когда погибли два человека. По версии Праги, накануне происшествия на складах находились россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания обвиняет в попытке отравить бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля. Россия причастность к произошедшему отрицает.