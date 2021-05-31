Главу МВД Чехии обвинили в раскрытии чешских шпионов в России

Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек мог поставить под угрозу чешских шпионов, работающих за рубежом. В возможном раскрытии агентуры Чехии в России его обвинили авторы издания Seznam Zprávy.

Речь идет о заявлении политика в связи с отъездом чешских граждан из страны перед началом международного скандала по поводу взрыва на складе боеприпасов во Врбетице. Через два дня после того, как чешские власти озвучили информацию об инциденте, Гамачек рассказал, что сотрудников спецслужб успели вывезти из РФ до предания скандала огласке.

Авторы издания подчеркивают, что глава МВД не имел права публично высказываться о работе чешской разведки за рубежом.

29 мая стало известно, что 54 российских дипломата покинули посольство России в Праге.

У Москвы с Прагой осложнились отношения после того, как Чехия обвинила Россию в причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014-м. В итоге из Чехии выслали 18 дипломатов. Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 работников чешского посольства. Позднее стало известно, что Россия и Чехия будут уравнивать число сотрудников в посольствах.