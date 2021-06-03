Захарова ответила перебившему ее Венедиктову фразой «вы не на "Эхе Москвы"»

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов поспорил с официальным представителем МИД России Марией Захаровой на деловом завтраке в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщает «Царьград».

По его данным, во время мероприятия Венедиктов рассказал о неких коллегах, работающих под прикрытием и сотрудничающих со СМИ, признанными в России иностранными агентами, уточнив, что те боятся себя проявить. В ответ на это Захарова попросила поднять руку тех, кто работает под прикрытием. Продолжая дискуссию, главред «Эха Москвы» заявил, что «мы не можем бороться с правительством США — это должны делать американцы».

«Когда мы обсуждаем международные отношения, вычленять какой-либо один фактор и не видеть взаимосвязи — это неграмотно», — поспорила с ним дипломат. Далее, как указывает «Царьград», Венедиктов несколько раз перебил Захарову. В итоге та одернула собеседника фразой: «Алексей Алексеевич, вы не на "Эхе Москвы" сейчас. Вы на завтраке».

Представитель МИД также отметила, что последние месяцы идет «массированная, системная маркировка социальными сетями, американскими сетями, всего контента зарубежного СМИ», и предложила Венедиктову стать инициатором начала борьбы против этого.

Закон о СМИ-иностранных агентах принят в России в 2017 году в ответ на действия Минюста США, потребовавшего от RT America зарегистрироваться в качестве иноагента.