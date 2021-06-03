Захарова рассказала о «вбросах» об ограничении прав СМИ-иноагентов в России

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высказалась о применении на территории России закона о СМИ-иноагентах. Ее слова передает ТАСС.

Дипломат отметила, что за последний год появилось множество «вбросов, информационных кампаний, дезинформационных мероприятий» относительно работы этого закона. Она подчеркнула, что журналисты, представляющие СМИ-иноагенты, не сталкиваются с ограничениями и пользуются теми же правами, что и все остальные работники этой сферы в России.

«Любые попытки представить применение этого закона как задачу каким-то образом не дать работать зарубежным СМИ — это неправда», — заключила Захарова. Она сказала, что российская сторона намерена продолжать работать со всеми.

Представитель МИД также напомнила, что закон о медиа, финансируемых из зарубежных источников, стал ответом на действия США в отношении российских СМИ. Она заключила, что этот закон разработан для защит интересов отечественных СМИ от возможных агрессивных действий иностранных властей.

В декабре 2019 Европейский парламент призывал Россию отменить закон об иностранных агентах.Евродепутаты отметили, что закон об иноагентах и последние поправки к нему о возможности признания иноагентом физического лица противоречат конституции России и международным обязательствам Москвы.

Закон о СМИ-иностранных агентах принят в 2017 году в ответ на действия Минюста США, потребовавшего от RT America зарегистрироваться в качестве иноагента.