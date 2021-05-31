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Захарова отреагировала на инцидент с Ryanair в Берлине фразой «это другое»

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Фото: Петр Кассин / «Коммерсантъ»

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала экстренную посадку самолета Ryanair в Берлине фразой «это другое». Об этом она написала в своем Facebook.

Дипломат поразилась тем, что новость о ситуации появилась спустя сутки после происшествия. Она также напомнила, что о принудительной посадке стало известно из пресс-релиза компании, а «не из динамиков НАТО».

«Никто не требует международного расследования? Может ли такое быть после недели западных припадков на тему посадки самолета той же компании после аналогичного инцидента в Минске? Вы не понимаете, #ЭтоДругое», — написала Захарова.

Ранее сообщалось, что 30 мая самолет, направлявшийся из Дублина в Краков, неожиданно изменил маршрут после сообщения об угрозе взрыва на борту. Лайнер совершил вынужденную посадку в аэропорту Берлина, где остался на взлетной полосе до утра 31 мая. Борт самолета был проверен сотрудниками правоохранительных органов — взрывчатых веществ обнаружено не было. Тем не менее все пассажиры были эвакуированы, их багаж досмотрели.

Подобный инцидент, к которому отсылает Захарова, произошел 23 мая. Тогда самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании, поступившего от диспетчеров аэропорта Минска. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Взрывное устройство не нашли.

Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. На родине его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. В связи с этим некоторые эксперты и политики заговорили о том, что посадку совершили исключительно ради ареста Протасевича. Западные страны уже пригрозили Минску ужесточением санкций. Белорусская сторона все обвинения отрицает.

Предыстория: Самолет Ryanair экстренно сел в Берлине из-за сообщения о взрыве
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