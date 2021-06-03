Захарову возмутила разная реакция на посадку бортов Ryanair в Минске и Берлине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возмутилась разной реакцией Запада на экстренные посадки самолетов компании Ryanair в Минске и Берлине, об этом она заявила в эфире Первого канала, ее слова приводит РИА Новости.

Захарова подчеркнула, что когда лайнер ирландской компании сел в Белоруссии после сообщений о минировании, это вызвало «бурю протеста, колоссальную международную реакцию, конечно, основанную на этом западном мейнстриме». В то же время когда борт этого перевозчика по аналогичной причине внепланово приземлился в Германии по пути из Дублина в Краков, не прозвучало даже слова «расследование», не возникло никаких претензий, высказываний либо дипломатических шагов.

«Мы прекрасно знаем эту технологию, но вопрос — как далеко европейцы готовы идти на поводу Вашингтона в принятии невыгодных для себя, странных, противоречащих собственной идеологии решений», — заключила официальный представитель.

Пассажирский самолет Ryanair совершил аварийную посадку в Берлине из-за сообщения об угрозе взрыва на борту 30 мая. Борт был проверен сотрудниками правоохранительных органов — взрывчатых веществ обнаружено не было. Тем не менее все пассажиры были эвакуированы, а их багаж подвергся досмотру.

Еще одна экстренная посадка лайнера ирландской компании, следовавшего по маршруту Афины — Вильнюс, произошла 23 мая в Минске после сообщений о бомбе. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. На родине его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.