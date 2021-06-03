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Захарова оценила реакцию ЕС на сообщения о слежке США и Дании

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Фото: Мария Захарова / Facebook

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова оценила реакцию Евросоюза (ЕС) на сообщения о слежке спецслужб США и Дании, прослушивающих европейских политиков, в том числе канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

«Собственно, Штаты делали ровно то, в чем постоянно обвиняют Россию. Самое фантастическое, что работа шла абсолютно легально. Ну, в западном понимании права – по правильным правилам. Об этом свидетельствует "слив" сведений из секретного доклада датской службы военной разведки 2015 года», — написала Захарова. Она обратила внимание на то, что ни Германия, ни Франция, ни Швеция, ни Норвегия «как конкретно сформулировать претензию <...> пока не придумали».

В частности, указала Захарова, Стокгольм и Осло не стали заявлять о высылке датских дипломатов или о других мерах, а лишь «нежно потребовали« объяснений от Копенгагена. «При этом никаких санкций, закрытия посольств, походов в Совбез ООН. Ничего такого даже близко«, — отметила она. Что касается реакции самой Дании, то «датский официоз затих», Министерство обороны и служба военной разведки страны отказались комментировать случившееся.

Ранее Мария Захарова, комментируя ситуация вокруг слежки, заявила, что «правда намного страшнее того, что сейчас единично появляется в СМИ». Она подчеркнула, что руководство НАТО и Евросоюза замалчивает подробности об инциденте. По мнению представителя МИД, ситуация имеет страшные последствия для стран Североатлантического альянса.

31 мая газета Süddeutsche Zeitung писала о слежке Агентства национальной безопасности США за Меркель и Штайнмайером. По данным издания, спецслужбы Дании предоставили американцам доступ на специальную станцию около Копенгагена, откуда велась прослушка. Газета отмечает, что с этой станции можно было получить доступ к подводным кабелям интернет-провайдеров. Таким образом, США вели слежку за МИД и Минфином Дании, а также за одним из предприятий военно-промышленного комплекса.

В правительстве Германии сообщили, что не знали о возможной слежке из Дании. Представитель кабмина заявил, что Ангеле Меркель об этой ситуации стало известно из материала, собранного изданием. От дальнейших комментариев в правительстве отказались.

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