Франция прокомментировала данные о слежке США за европейскими политиками

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон прокомментировал данные о слежке США за европейскими политиками, канцлером Германии Ангелой Меркель и бывшим главой МИД (нынешним президентом) ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Он осуждает такие действия, если Вашингтон действительно это совершал, пишет Reuters.

Потенциальный факт слежки, которой якобы занималась Дания, очень серьезен. Французский дипломат призвал проверить их, прежде чем выносить окончательные суждения и устраивать «дипломатические протесты».

«Мы не живем в мире плюшевых медведей. И, к сожалению, такое может случаться», — цитирует Бона РИА Новости.

Ранее газета Süddeutsche Zeitung писала о слежке Агентства национальной безопасности США за Меркель и Штайнмайером. По данным издания, спецслужбы Дании предоставили американцам доступ на специальную станцию около Копенгагена, откуда велась прослушка. Газета отмечает, что с этой станции можно было получить доступ к подводным кабелям интернет-провайдеров. Таким образом, США вели слежку за МИД и Минфином Дании, а также за одним из предприятий военно-промышленного комплекса.

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