США уличили в слежке за Меркель и Штайнмайером с помощью Дании

Газета Süddeutsche Zeitung уличила Агентство национальной безопасности (АНБ) США в слежке за канцлером Германии Ангелой Меркель и бывшим главой МИД (нынешним президентом) ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и кандидатом в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Пеером Штайнбрюком в 2012-2014 годах.

По данным издания, спецслужбы Дании предоставили американцам доступ на специальную станцию около Копенгагена, откуда велась прослушка. Газета отмечает, что с этой станции можно было получить доступ к подводным кабелям интернет-провайдеров. Таким образом, США вели слежку за МИДом и Минфином Дании, а также за одним из предприятий военно-промышленного комплекса.

Правительство Дании о сотрудничестве со спецслужбами США узнало самое позднее в 2015 года из секретного доклада на основе информацией, опубликованной бывшим сотрудником АНБ Эдвардом Сноуденом. Согласно этим данным, датские спецслужбы помогали американским следить за ведущими политиками Германии, Норвегии, Швеции, Франции и Нидерландов. Из-за этих сведений главе датской спецслужбы Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) пришлось уйти в отставку.

В правительстве Германии заявили, что не знали о возможной слежке из Дании. Представитель кабмина заявил что, Ангеле Меркель об этой ситуации стало известно из материала, собранного изданием. От дальнейших комментариев в правительстве отказались.

В феврале сообщалось, что Великобритания за год выслала трех китайских шпионов, якобы работавших журналистами. Разведчики притворялись сотрудниками китайских СМИ, но на самом деле работали на Министерство государственной безопасности КНР. Британская контрразведка MI5 раскрыла их настоящие личности, после чего шпионов вынудили вернуться на родину.