Поляка задержали за шпионаж в пользу России

Гражданина Польши задержали за шпионаж в пользу России. Об этом пресс-секретарь министра-координатора спецслужб страны Станислав Жарин написал в своем Twitter.

43-летний поляк якобы сотрудничал со спецслужбами России и сам признался в совершенных деяниях. Польские спецслужбы считают, что он выполнял порученные ему задачи, в том числе «предоставлял информацию и материалы о польских военных».

Пока подозреваемому назначили административный арест сроком на три месяца. Ему также грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

14 мая служащего спецподразделения армии США «Зеленые береты» Питера Деббинса (Peter Debbins) обвинили в шпионаже на Россию и посадили на 15 лет. Российские спецслужбы якобы шантажировали Деббинса в обмен на секретные материалы.