Госдеп опроверг данные о договоренности США и Ирана об обмене задержанными

Госдепартамент опроверг данные о договоренности об обмене заключенными между США и Ираном. Об этом сообщает ТАСС.

Американское внешнеполитическое ведомство назвало информацию СМИ о достижении договоренности между упомянутыми странами неверной. «Сообщения о том, что было достигнуто соглашение об обмене заключенными, не соответствуют действительности», — заявил информационному агентству глава пресс-службы госдепа США Нед Прайс.

Ранее сообщалось, что Иран передаст США четырех американских граждан, обвиняемых в шпионаже, в рамках обмена задержанными между странами. По данным ливанского телеканала al-Mayadeen, задержанные в США иранцы помогали обойти наложенное на Иран эмбарго.