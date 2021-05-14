Американца посадили на 15 лет за шпионаж на Россию

Служащего спецподразделения армии США «Зеленые береты» Питера Деббинса (Peter Debbins) обвинили в шпионаже на Россию и посадили на 15 лет. Об этом сообщает The Independent.

Американец признался в разглашении на протяжении 15 лет секретной военной информации России. Обвинение добивалось для него 17-летнего срока заключения, в то же время защита выступала за пять лет.

Деббинс заявил, что стал жертвой российской разведки и опасался возмездия за свое признание в работе на Москву. «Я страдал в одиноком молчании 25 лет», — добавил американец.

Адвокат обвиняемого отметил, что мужчина нанес минимальный ущерб государственной безопасности США. Он подчеркнул, что российские спецслужбы шантажировали Деббинса и угрожали обнародовать доказательства его гомосексуальности.

Сторона обвинения отметила, что подсудимый не рассказал агентам ФБР о шантаже со стороны России в ходе 20-часового допроса. Прокуроры заявили, что оправдание Деббинса выглядит неправдоподобно и напомнили, что ранее он называл себя «верным сыном России».

«Мир узнал, что Россия успешно разместила шпиона в элитном спецназе армии США», — отметили обвинители. Они добавили, что случай Деббинса стал победой российской пропаганды и подорвал репутацию американских войск.

3 апреля в Италии арестовали служащего итальянского Генштаба Вальтера Биота. Он находится под стражей, его обвиняют в шпионаже в пользу России. Итальянская сторона считает, что шпион попытался передать российской разведке девять особо секретных документов и 47 секретных фотографий военного оборудования НАТО. Москва отрицает обвинения.