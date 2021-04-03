Обвиняемый в шпионаже итальянец попался на съемке секретных бумаг для России

Капитан второго ранга ВМС Италии Вальтер Биот, обвиняемый в шпионаже в пользу России, попался на съемке секретных документов. Об этом сообщает газета Il Messaggero.

По информации издания, у следователей есть три видеоролика, подтверждающие вину подозреваемого. На них видно, как Биот фотографирует на мобильный телефон более 180 бумаг.

Обвинение утверждает, что шпион якобы попытался передать российской разведке девять особо секретных документов и 47 секретных фотографий военного оборудования НАТО. Защита Биота, в свою очередь, утверждает, что он не имел доступа к секретной информации.

1 апреля сообщалось, что российский дипломат, с которым якобы общался арестованный за шпионаж офицер ВМС Италии, был сотрудником ГРУ Дмитрием Остроуховым. Имя россиянина раскрыла итальянская газета La Repubblica. По информации газеты, он был одним из десятка сотрудников разведки при посольстве РФ.

Остроухов якобы работал с Биотом с декабря 2020 года. Капитан передал российской стороне как минимум три партии украденных документов, считает газета.

31 марта Италия выслала двоих сотрудников российской дипмиссии. Местные власти утверждают, что офицер ВМС страны и сотрудник посольства России в Риме были задержаны по обвинению в шпионаже. Утверждается, что 30 марта капитан итальянского флота якобы передал российскому военному секретные документы в обмен на 5 тысяч евро.