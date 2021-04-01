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Раскрыто имя получившего секреты Италии в обмен на деньги россиянина

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Посольство РФ в Риме
Посольство РФ в Риме
Фото: Wikipedia

Российский дипломат, с которым якобы общался арестованный за шпионаж офицер ВМС Италии, был сотрудником ГРУ Дмитрием Остроуховым. Имя россиянина раскрыла итальянская газета La Repubblica.

По информации газеты, он был одним из десятка сотрудников разведки при посольстве РФ. При этом La Repubblica не раскрывает свои источники, указывает РИА Новости.

Остроухов якобы работал с итальянским капитаном с декабря 2020 года. Итальянец по имени Вальтер Биот передал российской стороне как минимум три партии украденных документов, считает газета.

31 марта Италия выслала двоих сотрудников российской дипмиссии. Местные власти утверждают, что офицер ВМС страны и сотрудник посольства России в Риме были задержаны по обвинению в шпионаже. Утверждается, что 30 марта капитан итальянского флота якобы передал российскому военному секретные документы в обмен на 5 тысяч евро.

Имена подозреваемых не разглашаются. Следствие предполагает, что итальянский офицер мог пойти на шпионаж в пользу России из-за финансовых трудностей в семье.

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