Британия создаст антироссийский спецназ

Великобритания создаст «антироссийский» отряд спецназначения для борьбы с российским влиянием. Об этом пишет The Telegraph.

Так, на деятельность новой бригады специальных операций на базе полка рейнджеров Специальной авиадесантной службы (SAS) из четырех батальонов будет выделено 120 миллионов фунтов. Перед спецназовцами будет поставлена задача «пресекать вмешательство России по всему миру в рамках серьезной перестановки приоритетов обороны».

Сэр Марк Карлтон-Смит, начальник генерального штаба, подтвердил изданию, что указанные военные будут привлекаться для борьбы с «враждебными государственными субъектами». Предположительно, новый отряд будет работать вместе с Секретной разведывательной службой MI6 для проведения тайных операций по наблюдению за российскими шпионами и военными подразделениями.

По информации газеты, спецназовцы будут стремиться обнаружить доказательства незаконности и связи с преступным миром, обыскивая дома и автомобили и используя изображения с миниатюрных камер, дронов и спутников. Действия будут направлены на выявление и дискредитацию российской деятельности, некоторые из которых могут осуществляться под видом законной деловой или туристической деятельности.

16 марта Великобритания признала Россию одной из главных и острых угроз. В обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства говорится, что Лондон будет защищаться «от любых угроз, исходящих от российской стороны». Помимо этого, страна планирует значительно чаще направлять свои вооруженные силы за границу, а также увеличить оборонный бюджет.

После этого посол России Андрей Келин заявил, что Москва рассматривает новую стратегию оборонной и внешней политики Великобритании как ужесточение курса Лондона в отношении российской стороны. По его словам, Россия подготовит зеркальный ответ. «Мы будем выстраивать нашу линию отношений с Британией (...) в полном соответствии с тем, как она будет вести себя в отношении нас», — сказал он.