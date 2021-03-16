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Россия пообещала зеркальный ответ на новую стратегию оборонной политики Британии

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Фото: Посольство Российской Федерации в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии

Посол России Андрей Келин заявил, что Москва рассматривает новую стратегию оборонной и внешней политики Великобритании как ужесточение курса Лондона в отношении российской стороны. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, в опубликованной в 2015 году стратегии нацбезопасности Британии в отношении России были использованы формулировки, которые касались ее «агрессивного поведения, но в тоже время необходимости сотрудничества, необходимости взаимодействовать по глобальным вопросам». «Беглое прочтение этого документа показывает, что там где-то порядка 13 упоминаний России в различных сочетаниях, формулировках, но везде она привязана к слову угроза, о диалоге там не говорится», — заявил российский посол.

Келин добавил, что Москва подготовит зеркальный ответ. «Так или иначе мы будем выстраивать нашу линию отношений с Британией (...) в полном соответствии с тем, как она будет вести себя в отношении нас», — сказал он.

14 марта газета The Sunday Times со ссылкой на комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики, который представит премьер-министр страны Борис Джонсон, сообщила, что Великобритания на предстоящей неделе назовет Россию «угрозой номер один». По данным журналистов, речь идет о «частых агрессивных вторжениях» России в водное и воздушное пространство Великобритании.

Между тем днем позже генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не видит прямой угрозы со стороны России. Он добавил, что за это стоит благодарить страны-члены альянса.

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