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Великобритания признала Россию острой угрозой

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Фото: Toby Melville / Reuters

Великобритания признала Россию одной из главных и острых угроз. Об этом говорится в обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства, пишет Reuters.

Британия постановила, что будет защищаться «от любых угроз, исходящих от российской стороны». Помимо этого, Соединенное Королевство планирует значительно чаще направлять свои вооруженные силы за границу, а также увеличить оборонный бюджет.

При этом в Лондоне рассчитывают развивать торговые отношения с Пекином, параллельно развивая свою безопасность. Так, в обзоре признали, что растущая роль Китая в мире — это главный геополитический фактор десятилетия.

О том, что Британия признает Россию угрозой номер один, 14 марта писала газета The Sunday Times. Издание сообщило, что речь идет о «частых агрессивных вторжениях» России в водное и воздушное пространство Великобритании. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал эти сообщения и заявил, что подобный конфронтационный настрой может вызывать «только сожаление и даже озабоченность».

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