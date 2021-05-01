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В США рассказали о «преследовании» Путиным американских военных с помощью НЛО

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Кадр: Jeremy Corbell / YouTube

В США рассказали о «преследовании» российским президентом Владимиром Путиным американских военных с помощью НЛО. Об этом пишет Daily Star со ссылкой на экс-сенатора Гарри Рида (Harry Reid).

Речь идет о преследованиях военных кораблей США неким объектом «пирамидальной формы». Рид считает, что НЛО действовали по приказу российского лидера, и сомневаться в этом «нет никакого смысла». Политик уверяет, что доказательством тому можно считать службу Путина в КГБ.

Объект «пирамидальной формы» был снят экипажем военного корабля США USS Russell у побережья Сан-Диего в июле 2019 года. Утверждается, что он находился на высоте около 210 метров над судном. Согласно одной из версий, это могут быть метеорологические зонды или дроны-шпионы, однако объекты до сих пор считаются неопознанными. Подлинность видео подтвердил Пентагон.

В августе 2020-го американское ведомство даже подтвердило создание рабочей группы по изучению НЛО. Группа будет в подчинении заместителя министра обороны по вопросам разведки и безопасности.

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