Пентагон подтвердил подлинность видео с НЛО

Пентагон подтвердил подлинность серии видео и изображений неопознанных летающих объектов (НЛО), снятых Военно-морскими силами (ВМС) США. Об этом сообщает издание Science Alert.

На одном из видео, которое опубликовал режиссер-документалист Джереми Корбелл (Jeremy Corbell), запечатлен объект треугольной формы, который летит и испускает пульсирующий свет. По словам представителя Министерства обороны США Сьюзан Гоф (Susan Gough) видео, а также изображения других аномальных атмосферных явлений действительно были сделаны военнослужащими ВМС.

Однако ведомство отказывается от публичного обсуждения подробностей и возможных объяснений наблюдавшихся объектов во избежание раскрытия информации, которая может быть полезной для потенциальных противников.

Тем не менее стало известно, что объект «пирамидальной формы» был снят экипажем военного корабля США USS Russell у побережья Сан-Диего в июле 2019 года. Утверждается, что он находился на высоте около 210 метров над судном. В другом случае экипаж USS Omaha заметил сферический аппарат, который упал в океан, однако в районе не было найдено никаких обломков. Также сообщается, что возле военно-морской авиабазы США в штате Вирджиния наблюдались три объекта, получившие названия «Сфера», «Желудь» и «Металлический дирижабль». Согласно одной из версии, это могут быть метеорологические зонды или дроны-шпионы, однако объекты до сих пор считаются неопознанными.