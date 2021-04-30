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Байден объяснил свои слова о расизме в США

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден объяснил, что не считает свою страну расистской. Так он прокомментировал в беседе с NBC соответствующие обвинения сенатора-республиканца Тима Скотта.

Байден в обращении к сенату и палате представителей Конгресса США затронул вопрос искоренения системного расизма в обществе. На этом фоне он вспомнил убийство полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в мае 2020 года и протесты, которые последовали за ним. Президент США обратил внимание на неотложность решения этой проблемы.

В ответ Тим Скотт от лица оппозиции обвинил Байдена в разжигании расовых разногласий в США. Сенатор посчитал, что американский лидер использовал в своем выступлении расовые вопросы в качестве «политического оружия для решения своих проблем».

«Нет, я не считаю американский народ расистским. Но думаю, что после 400 лет афроамериканцы были оставлены в сложном положении относительно возможности получить образование, поддерживать здоровье и других возможностей», — объяснил Байден свои слова.

В феврале Байден заявлял, что белые расисты — это главная террористическая угроза внутри США. Американский лидер назвал сторонников превосходства белой расы и членов ку-клукс-клана «самыми опасными людьми в США». Политик подчеркнул, что сторонники этих взглядов «душевнобольные и опасные люди». По его словам, новая администрация изучит влияние бывших военных и полицейских на рост популярности этого движения.

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