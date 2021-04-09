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В расизме увидели «угрозу для здоровья нации»

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Фото: Lindsey Wasson / Reuters

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) видят в расизме «серьезную угрозу для здоровья нации». Об этом заявила директор CDC Рошель Валенски, сообщает издание Axios.

Валенски отметила, что цветное население США сильнее пострадало от пандемии COVID-19, в том числе в экономическом и социальном плане. По ее словам, подобный разрыв между белым и цветным населением обусловлен не самим вирусом, а расовым неравенством, которое стало еще более заметным за год пандемии.

«Расизм — это серьезная угроза общественному здравоохранению, которая непосредственно влияет на благосостояние миллионов американцев. В конечном итоге он сказывается на здоровье всей нашей нации», — подчеркнула Валенски.

Ранее в администрации Байдена расизм назвали одной из важных причин негативного изменения климата. В частности одна из сотрудниц администрации заявляла, что «системный расизм остается серьезной проблемой на пути достижения здоровой планеты», и призывала сконцентрироваться на справедливости в отношении окружающей среды.

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