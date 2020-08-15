Пентагон подтвердил создание рабочей группы по изучению НЛО

Пентагон подтвердил создание рабочей группы, которая будет изучать случаи появления неопознанных летающих объектов (НЛО). Об этом сообщается в пресс-релизе, размещенном на сайте Минобороны США.

Утверждается, что группа по исследованию «неопознанных воздушных явлений» создана, чтобы понять их природу и происхождение. Группа будет в подчинении заместителя министра обороны по вопросам разведки и безопасности, она должна будет обнаруживать, анализировать и каталогизировать НЛО, которые потенциально могут представлять угрозу национальной безопасности США. В Пентагоне пояснили, что под этим термином подразумеваются объекты, которые наблюдатель не может сразу распознать.

Информация о создании такой группы прошла 14 августа. Однако официальное подтверждение появилось только сейчас.

Ранее члены правительственной программы США по изучению НЛО заявили, что им удалось найти обломки потерпевших крушение летательных аппаратов неизвестного происхождения и изучить их. В некоторых случаях источник материалов установить не удалось, что, по мнению специалистов, указывает на их внеземную природу.