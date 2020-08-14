Пентагон займется расследованиями случаев появления НЛО

Министерство обороны США сформирует оперативную группу для расследования случаев появления НЛО, которые фиксировали военные. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух чиновников ведомства.

Отмечается, что ранее в проблеме пытались разобраться Военно-морские силы (ВМС) страны, так как именно пилоты задокументировали большую часть неопознанных летающих объектов. Проблема появления таких объектов давно заботит ведомство, как отмечается в публикации. Некоторые считают, что это беспилотники земных противников, которые пытаются собрать данные о войсках соперника.

«Откровенно говоря, если это что-то из-за пределов нашей планеты, это может быть даже лучше, чем если мы наблюдаем какой-то технологический скачок в производстве китайцев, русских или какого-то другого противника», — сказал председатель комитета по разведке сената США Марко Рубио.

Ранее члены правительственной программы США по изучению НЛО заявили, что им удалось найти обломки потерпевших крушение летательных аппаратов неизвестного происхождения и изучить их. В некоторых случаях источник материалов установить не удалось, что, по мнению специалистов, указывает на их внеземную природу.