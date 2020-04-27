Пентагон официально опубликовал видео с НЛО

Пентагон официально обнародовал три коротких видео, на которых запечатлены неопознанные летающие объекты (НЛО), и признал их подлинность. Об этом сообщает CNN.

Объекты были сняты с помощью инфракрасной камеры на борту самолета. На двух видео слышны голоса военнослужащих, которые с удивлением комментируют скорость НЛО. Один из очевидцев предположил, что объектом может быть дрон.

Военно-морские силы США подтвердили подлинность записей и объяснили их публикацию желанием развеять мифы относительно реальности происходящих на видео явлений. Эксперты установили, что рассекречивание роликов не раскрывает никаких подробностей о возможностях американских технологий.

Известно, что в распоряжении Пентагона имеется множество других свидетельств встреч военных с НЛО, сведения о которых засекречены. До 2012 года ведомство поддерживало программу идентификации перспективных угроз авиации AATIP (The Advanced Aviation Threat Identification Program), в рамках которой, в частности, исследовались подобные инциденты.

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