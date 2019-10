Пентагон подтвердил работу над «метаматериалами НЛО» из Розуэлла

Армия США подтвердила, что заключила с компанией To The Stars Academy of Arts & Science (TTSA), созданной при участии бывшего фронтмена группы Blink-182 Тома Делонга, контракт на изучение якобы искусственно созданных физических артефактов инопланетного происхождения, сообщает The Drive.

Американское издание, получившее копию соглашения, отмечает, что таким образом Пентагон планирует проверить заявления TTSA, которая якобы приобрела метаматериалы инопланетного происхождения, связанные с Розуэллом (Нью-Мексико).

Согласно The Drive, военных интересуют «материальные и технологические инновации» неопознанных летающих объектов (НЛО), которые могут быть полезными в усовершенствовании возможностей наземных транспортных средств.

Как отмечает TTSA, в распоряжении компании имеются, в частности, небольшие слоистые изделия на основе висмута, магния и цинка и пластина круглой формы из черного и серебристого металлов.

The Drive сомневается в инопланетном происхождении заинтересовавших военных метаматериалов, однако допускает, что «в этих образцах может быть больше, чем бездоказательные утверждения о крушении космического корабля пришельцев». В пользу последнего указывается, например, заявление бывшего руководителя отделения перспективных систем Skunk Works (занимающееся наиболее современными и секретными разработками подразделение компании Lockheed Martin), который сказал, что «структура и состав этих материалов не относятся ни к одному из известных существующих военных или коммерческих приложений».

В сентябре Военно-морские силы США подтвердили подлинность трех опубликованных в интернете видео, на которых запечатлены НЛО.

