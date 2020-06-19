Трамп пообещал подумать о рассекречивании документов о НЛО

Президент США Дональд Трамп пообещал подумать о рассекречивании документов о неопознанных летающих объектах. Его слова передает ТАСС.

По словам Трампа, вопросы о НЛО ему задают многие люди. В частности, он упомянул инцидент в Розуэлле, и то, что миллионы человек хотят туда отправиться, чтобы увидеть все самим. «Я не скажу вам, что знаю об этом, но это очень интересно», — поделился он.

Предполагаемое крушение неопознанного летающего объекта около города Розуэлл в штате Нью-Мексико произошло в июле 1947 года. Согласно официальной позиции ВВС США, обнаруженный объект являлся метеозондом, использовавшимся в рамках секретной программы «Могол». Несмотря на это, инцидент стал причиной появления различных теорий заговора.

В 2019 году Дональд Трамп заявил, что допускает существование НЛО, однако сам в это не верит. На вопрос о том, правда ли, что на одной из военно-воздушных баз США хранятся обломки НЛО, глава государства ответил, что не располагает подобными данными.

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