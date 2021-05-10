В Дании россиянина осудили на три года за передачу информации

В Дании суд приговорил россиянина к трем годам тюрьмы. Его осудили за «передачу информации», передает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз судебной инстанции.

«Поскольку в течение ряда лет он собирал информацию Технического университета Дании и компании в Северной Ютландии, соответственно, и передавал эту информацию российской разведке, в том числе за плату. Приговор — три года лишения свободы. Обвиняемый будет выслан из Дании с постоянным запретом на въезд», — говорится в сообщении.

Агентство не называет имени россиянина, но скорее всего речь идет о российском ученом Алексее Никифорове. Из открытых источников известно, что он специалист по «химии редких и рассеянных элементов», работал в одном из датских университетов, проживал в Копенгагене и Ольборге.

В конце прошлого года прокуратура Дании обвинила постоянно проживающего в стране гражданина России в шпионаже: он якобы передавал российской разведке данные о датской энергетике. «Подсудимый, который находится под стражей с начала июля 2020 года, подозревается среди прочего в предоставлении датских энергетических технологий российской разведке», — уточняли в правоохранительном ведомстве.

Российский МИД обвинения в шпионаже отвергал, назвав арест россиянина «охотой на ведьм».