Захарова рассказала об антироссийской истерии и «охоте на ведьм» в Европе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала арест и обвинения в шпионаже в адрес российского гражданина, проживающего на территории Дании. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел.

Согласно заявлению Захаровой, в ведомстве начавшееся судебное разбирательство рассматривают как «очередной этап антироссийской истерии со стороны Копенгагена». Она подчеркнула, что подобные бездоказательные обвинения напоминают «охоту на ведьм». Представитель министерства также добавила, что россиянину оказывается вся необходимая помощь.

Ранее 9 декабря стало известно, что прокуратура Дании предъявила обвинение в шпионаже гражданину России, постоянно живущему в стране. Он якобы передавал российской разведке данные о датской энергетике.