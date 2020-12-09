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Россия отреагировала на арест россиянина в Дании

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Фото: Екатерина Матюшина / «Коммерсантъ»

Посольство России в Дании считает ошибкой арест и обвинения в шпионаже в адрес российского гражданина. Дипломатическое представительство заявило РИА Новости, что ожидает освобождения россиянина и рассчитывает на оправдательный вердикт датского суда.

«В связи с выдвижением обвинений в шпионаже в отношении российского гражданина, посольство России в Дании считает арест нашего соотечественника и предъявленные ему обвинения ошибкой. Рассчитываем на непредвзятый подход датского правосудия к рассмотрению указанного дела. Надеемся на оправдательный вердикт суда и освобождение нашего соотечественника», — отреагировало посольство.

Ранее 9 декабря стало известно, что прокуратура Дании предъявила обвинение в шпионаже гражданину России, постоянно живущему в стране. Он якобы передавал российской разведке данные о датской энергетике.

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