Россия отреагировала на арест россиянина в Дании

Посольство России в Дании считает ошибкой арест и обвинения в шпионаже в адрес российского гражданина. Дипломатическое представительство заявило РИА Новости, что ожидает освобождения россиянина и рассчитывает на оправдательный вердикт датского суда.

«В связи с выдвижением обвинений в шпионаже в отношении российского гражданина, посольство России в Дании считает арест нашего соотечественника и предъявленные ему обвинения ошибкой. Рассчитываем на непредвзятый подход датского правосудия к рассмотрению указанного дела. Надеемся на оправдательный вердикт суда и освобождение нашего соотечественника», — отреагировало посольство.

Ранее 9 декабря стало известно, что прокуратура Дании предъявила обвинение в шпионаже гражданину России, постоянно живущему в стране. Он якобы передавал российской разведке данные о датской энергетике.