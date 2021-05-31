В России заявили о «переполненной чаше терпения» Германии

Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина объяснила появление в немецких СМИ публикаций о слежке США за германскими политиками. По словам депутата, это говорит о недовольстве ФРГ вмешательством Вашингтона в энергетические дела страны, в частности, строительство трубопровода «Северный поток-2». Слова Паниной передает РИА Новости.

Так, в Süddeutsche Zeitung ранее появились сообщения, что американское Агентство нацбезопасности (АНБ) с помощью Дании следило за рядом европейских деятелей в 2012-2014 годах. В их числе канцлер Германии Ангела Меркель, бывший глава МИД (нынешний президент) ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Пеер Штайнбрюк.

Депутат отметила, что тема слежки США активно обсуждалась вплоть до 2013 года, когда с разоблачением АНБ выступил его бывший сотрудник Эдвард Сноуден. «Однако затем подобные сообщения исчезли из западных СМИ. Причина, видимо, была не в отказе спецслужб США от подобной практики, а в тотальном табуировании этой темы в западных медиа», — предположила Панина.

Член комитета Госдумы добавила, что подобные сообщения, вновь появившиеся в СМИ Германии, говорят о том, что «чаша терпения немцев переполнена». «Они недовольны союзником, который выкручивает им руки, вмешивается в сферу энергетического сотрудничества, в сферу суверенных экономических решений. (...) В Германии дают понять, что устали от назойливой "опеки" со стороны США», — сказала депутат.

По данным Süddeutsche Zeitung, спецслужбы Дании предоставили американцам доступ на специальную станцию около Копенгагена, откуда велась прослушка. Согласно информации Сноудена, датские спецслужбы помогали американским следить за ведущими политиками Германии, Норвегии, Швеции, Франции и Нидерландов. Из-за этих сведений главе датской спецслужбы Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) пришлось уйти в отставку.