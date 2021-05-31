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Макрон прокомментировал сообщения о слежке США за Меркель и Штайнмайером

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Фото: Globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал сообщения о слежке США за европейскими политиками, канцлером Германии Ангелой Меркель и бывшим главой МИД (нынешним президентом) ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. По словам французского президента, это неприемлемо между союзниками. Его слова передает ТАСС.

«Это неприемлемо между союзниками и еще менее приемлемо между союзниками и европейскими партнерами», — сказал он.

Ранее 31 мая госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон также прокомментировал данные о слежке. По данным Reuters, он осуждает такие действия, если Вашингтон действительно это совершал.

До этого газета Süddeutsche Zeitung писала о слежке Агентства национальной безопасности США за Меркель и Штайнмайером. По данным издания, спецслужбы Дании предоставили американцам доступ на специальную станцию около Копенгагена, откуда велась прослушка. Газета отмечает, что с этой станции можно было получить доступ к подводным кабелям интернет-провайдеров. Таким образом, США вели слежку за МИД и Минфином Дании, а также за одним из предприятий военно-промышленного комплекса.

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