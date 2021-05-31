Пушков раскритиковал европейскую демократию после сообщений о слежке за Меркель

Член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал «европейскую демократию» после сообщений о слежке США за европейскими политиками, канцлером Германии Ангелой Меркель и бывшим главой МИД (нынешним президентом) ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Не хочет ли ЕС принять в связи с этим санкции против Дании? Не намерена ли ПАСЕ выступить с гневным заявлением с осуждением американских и датских спецслужб, покусившихся на святое — неприкосновенность личной жизни? Но не сомневайтесь: ничего этого не будет. "Европейская демократия" выше всяких подозрений. Даже если ее застукали с поличным», — заявил сенатор.

Пушков добавил, что «бесконечная болтовня о верховенстве закона, свободе, суверенитете, правах человека», которая фигурирует в заявлениях Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), речах президента США Джо Байдена, конгрессменов и сенаторов — это просто «глянцевая поверхность мира постоянной слежки и циничных манипуляций».

Ранее газета Süddeutsche Zeitung писала о слежке Агентства национальной безопасности США за Меркель и Штайнмайером. По данным издания, спецслужбы Дании предоставили американцам доступ на специальную станцию около Копенгагена, откуда велась прослушка. Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал поступившие сообщения, по его мнению, это неприемлемо между союзниками. Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что осуждает такие действия, если Вашингтон действительно их совершал.