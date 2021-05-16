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В Госдуме отреагировали на озвученные Европарламентом принципы общения с Россией

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Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Озвученные Европарламентом основные принципы общения с Россией можно назвать очередным политическим словоблудием. Так на доклад евродепутатов отреагировал депутат Госдумы Руслан Бальбек в беседе с РИА Новости.

«И демократии им мало, и независимость наша не устраивает, и каналы наши не то говорят. Интересно, эти господа хоть когда-нибудь бывают довольны?» — сказал парламентарий.

Он отметил, что если Евросоюз собирается не признать итоги сентябрьских выборов в Думу, то Россия ответит зеркально.

Бальбек уточнил, что Москва не собирается выслушивать поучения от других стран о том, как надо жить. Он рекомендовал радеющей за права человека Европе напомнить Украине о заживо сожженных людях в Одессе 2 мая 2014 года.

Ранее комитет по международным отношениям Европейского парламента сформулировал пять принципов взаимодействия ЕС с Россией. Среди них: борьба с «российским вмешательством» в дела Евросоюза и противостояние «русскоязычной пропаганде», поддержка «продемократического общества» в России, непризнание выборов в Госдуму в сентябре при наличии фальсификаций, объединение США в разработке санкций, финансовой помощи и поддержке активистов-правозащитников, совместное давление Евросоюза и НАТО на Кремль для возвращения Донбасса Украине.


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