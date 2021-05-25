В Госдуме заявили о смягчении позиции Евросоюза в отношении России

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Париж и Берлин смягчили свои позиции в отношении России, на минувшем саммите Евросоюза был проявлен «спад конфронтационной риторики». Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.

По его мнению, достижение договоренности о встрече президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина оказало воздействие на общеполитическую атмосферу в мире и дает надежды на ослабление международной напряженности. «На встрече лидеров должна была пройти "стратегическая дискуссия" о России, что сулило новую чреду яростных нападок на нашу страну. Однако из-за обострения ситуации вокруг Белоруссии эти планы фактически оказались сорваны. Страны ЕС переключили весь свой обличительный пафос на Минск», — отметил Слуцкий.

Он добавил, что не шло речи о причастности России к инциденту с посадкой самолета Ryanair в Минске, канцлер Германии Ангела Меркель признала, что этому не было подтвержденных сведений, поэтому на саммите не дали оценку произошедшему. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в долгосрочной перспективе политика санкций в отношении Москвы оказалась неэффективной, и эксперты Евросоюза займутся «проработкой других вариантов влияния», пояснил парламентарий. По его словам, это знак, что Европа не хочет нагнетать ситуацию до завершения саммита Путина и Байдена.

Ранее в Кремле сообщили, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдет 16 июня в Женеве. Как уточил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, детали переговоров еще предстоит согласовать. Белый дом, в свою очередь, подтвердил дату грядущего саммита и заявил, что главы государств обсудят весь спектр актуальных вопросов. Вашингтон, в свою очередь, стремится восстановить предсказуемость и стабильность в российско-американских отношениях.