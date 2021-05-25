Макрон заявил о неэффективности санкций против России

Политика Евросоюза по расширению санкций против России является неэффективной для решения долгосрочных проблем в отношениях. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, его слова приводит ТАСС.

Макрон сообщил журналистам, что по итогам саммита ЕС в Брюсселе лидеры стран объединения поручили подготовку доклада, в котором будет определена дальнейшая стратегия в отношении России. «Мы подходим к пределу возможностей в санкционной политике», — подчеркнул французский лидер.

Ранее о неэффективности санкций заявила лидер французского движения «Национальное объединение» Марин Ле Пен. По ее словам, Франция лишь пострадала от санкций Евросоюза против России, тогда как Москва от них лишь выиграла, особенно выиграл сельскохозяйственный сектор российской экономики. Политик предложила снять введенные против России санкции и восстановить с ней нормальные отношения.

Накануне правительство Великобритании допустило введение санкций против газопровода «Северный поток-2» из-за ситуации вокруг принудительной посадки лайнера ирландского лоукостера Ryanair в Минске и задержания находившегося на борту создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.