Мир
 
Последние новости
В Белоруссии арестовали задержанную с создателем NEXTA россиянку
Нурмагомедову предложили бой
Японию предостерегли от проведения Олимпиады «ценой человеческих жизней»
Новые признания принца Гарри озадачили его брата принца Уильяма
Мужчина отращивал волосы 37 лет и показал результат
Белый дом раскрыл темы встречи Байдена и Путина
В Госдуму внесен проект о включении вакцинации от COVID-19 в календарь прививок
«Газпром» построит в Санкт-Петербурге новый небоскреб
Массажист ограбил жителя Подмосковья при помощи таблетки для релаксации 
Найден виновник блокировки Суэцкого канала
Новости партнеров

Макрон заявил о неэффективности санкций против России

Перейти в «Мою Ленту»
Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон
Фото: John Thys / Reuters

Политика Евросоюза по расширению санкций против России является неэффективной для решения долгосрочных проблем в отношениях. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, его слова приводит ТАСС.

Макрон сообщил журналистам, что по итогам саммита ЕС в Брюсселе лидеры стран объединения поручили подготовку доклада, в котором будет определена дальнейшая стратегия в отношении России. «Мы подходим к пределу возможностей в санкционной политике», — подчеркнул французский лидер.

Ранее о неэффективности санкций заявила лидер французского движения «Национальное объединение» Марин Ле Пен. По ее словам, Франция лишь пострадала от санкций Евросоюза против России, тогда как Москва от них лишь выиграла, особенно выиграл сельскохозяйственный сектор российской экономики. Политик предложила снять введенные против России санкции и восстановить с ней нормальные отношения.

Накануне правительство Великобритании допустило введение санкций против газопровода «Северный поток-2» из-за ситуации вокруг принудительной посадки лайнера ирландского лоукостера Ryanair в Минске и задержания находившегося на борту создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Меркель ответила на заявления о причастности России к инциденту с рейсом Ryanair
Во Франции заявили о выигрыше России от санкций Евросоюза
В Кремле назвали новые возможные британские санкции «русофобской одержимостью»