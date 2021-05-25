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В Кремле назвали новые возможные британские санкции «русофобской одержимостью»

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Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на новые возможные санкции Великобритании против России, назвав их «русофобской одержимостью» и желанием «обвинить Москву во всем». Слова Пескова приводит ТАСС.

Песков рассказал, что Кремль наблюдает за ситуацией. Он отметил, что фобии и одержимость превалируют в процессе принятия решений против Москвы, поэтому авторы инициатив о новых санкциях «не могут трезво оценить ситуацию».

«Такая русофобская одержимость, навязчивая идея обвинить Россию во всем и вся. Наверное, уже скоро дойдет до того, что Россия будет обвиняться просто в факте своего существования», — сказал представитель Кремля.

В Госдуме отреагировали на новости о возможных санкциях, заявив, что «попытки проецировать на Россию инцидент с посадкой самолета в Минске абсурдны».

Ранее правительство Великобритании допустило введение санкций против газопровода «Северный поток-2» из-за ситуации вокруг принудительной посадки лайнера ирландского лоукостера Ryanair в Минске и задержания находившегося на борту создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.


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