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Путин и Лукашенко обсудят скандал с самолетом Ryanair

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Александр Лукашенко и Владимир Путин
Александр Лукашенко и Владимир Путин
Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»

Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко готовилась еще до скандала с самолетом Ryanair, но Лукашенко наверняка сможет детально информировать об обстоятельствах и причинах произошедшего. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«А что касается какой-то помощи в связи с чем-то, связанным с рейсом Ryanair, — это уже смотря что будет озвучивать белорусская сторона во время этих контактов», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Накануне газета «Коммерсантъ» сообщила, что встреча лидеров двух стран состоится в Сочи в пятницу, 28 мая.

23 мая самолет авиакомпании экстренно сел в Минске после сообщений о минировании. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту создателя и главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Данные о взрывных устройствах на борту воздушного судна не подтвердились.

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