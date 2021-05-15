Стало известно о планах Лукашенко третий раз приехать в Россию в этом году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в конце мая собирается посетить Россию. Об этом газете «Коммерсантъ» сообщили источники в Москве и Минске.

Это уже третий запланированный визит Лукашенко в Россию с начала года. Собеседники издания утверждают, что частота встреч белорусского лидера с российским коллегой Владимиром Путиным связана с завершением работы над «дорожными картами» по интеграции.

Переговоры президентов состоятся до конца месяца. Однако их дата не будет обнародована заранее, «чтобы, если все сдвинется, никто не спекулировал по поводу того, что между президентами пробежала черная кошка»., пояснил один из источников. Также пока не называется место их встречи.

9 мая Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе Лукашенко, сообщил, что главы двух государств обменялись поздравлениями с Днем Победы, обсудили график совместных мероприятий, обменялись мнениями по внутренней ситуации в Белоруссии и России, а также договорились провести в ближайшее время встречу и обсудить лично «все проблемные вопросы». Позднее в Кремле рассказали, что Путин и Лукашенко подтвердили обоюдный настрой на последовательное укрепление отношений партнерства и союзничества между странами. «Лидеры будут находиться в постоянном личном контакте», — заключили в Москве.