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В Кремле рассказали о разговоре Путина и Лукашенко

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Фото: Денис Гришкин / Агентство «Москва»

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обменялись поздравлениями по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

Согласно сообщению, главы двух государств подчеркнули, что России и Белоруссии «свято чтут память героев, которые доблестно сражались на фронте и самоотверженно трудились в тылу». Кроме того, Путин и Лукашенко затронули ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня и подтвердили обоюдный настрой на последовательное укрепление отношений партнерства и союзничества между Москвой и Минском. «Лидеры будут находиться в постоянном личном контакте», — заключили в Кремле.

Ранее Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе Лукашенко, сообщил, что главы двух государств обменялись поздравлениями с Днем Победы, обсудили график совместных мероприятий, обменялись мнениями по внутренней ситуации в Белоруссии и России, а также договорились провести в ближайшее время встречу и обсудить лично «все проблемные вопросы».

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