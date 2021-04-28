Белоруссия завизировала проекты 26 интеграционных карт

Белоруссия завизировала и передала России проекты 26 интеграционных дорожных карт. Об этом сообщил премьер-министр республики Роман Головченко на встрече с российским коллегой Михаилом Мишустиным в Казани, передает Tut.by.

«23 апреля мы передали российской стороне завизированные белорусской стороной проекты 26 союзных программ. Это большой объем работы. В работе, как вы знаете, остаются две союзные программы», — отметил Головченко.

Он добавил, что работу над оставшимися дорожными картами курируют главы правительств. «Я уверен, что все необходимые развязки будут найдены в интересах обеих сторон», — подчеркнул Головченко.

22 апреля в Кремле состоялась встреча между президентами двух стран Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. Она продлилась около четырех часов. Главы государств обсудили актуальную повестку белорусско-российских отношений. Путин констатировал, что отношения Москвы и Минска развиваются успешно.