Путин заявил об успешном развитии отношений с Белоруссией

Президент России Владимир Путин заявил, что отношения Москвы и Минска развиваются успешно. Он также выразил уверенность в том, что товарооборот между Россией и Белоруссией восстановится в прежнем объеме, сообщает РИА Новости.

Российский лидер отметил, что, несмотря на пандемию и сокращение товарооборота, его общий объем остается весьма значительным и составляет 29,5 миллиарда долларов. Также, по словам Путина, в отношениях между странами сделано уже много позитивного, однако остаются вопросы, по которым еще нужно договориться.

«Наши команды продолжают работать над совершенствованием нормативной базы по строительству Союзного государства. Да, действительно, там еще многое предстоит сделать, но тем не менее сделано тоже немало. Особенно это касается социальной сферы», — сказал Путин во время переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Кремле.

В свою очередь, президент Белоруссии заявил, что Минску и Москве надо усиливать сотрудничество в сфере безопасности и обороны Союзного государства.

Ранее сообщалось, что Лукашенко раскритиковал желание властей Украины перенести из Минска переговорную площадку по Донбассу. Он назвал инициативу Киева «несусветной глупостью», но при этом отметил, что не станет препятствовать этой задумке.

В четверг, 22 апреля, в Кремле проходит встреча президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко. На ней главы государств обсудят актуальную повестку белорусско-российских отношений.