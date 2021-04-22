Президент Белоруссии Александр Лукашенко улетел в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, передает БЕЛТА.

Встреча запланирована на 22 апреля. Как предполагается, стороны обсудят тему Союзного государства, торгово-экономическое сотрудничество, борьбу с пандемией коронавируса.

17 апреля Лукашенко анонсировал самое важное решение на посту главы государства. «Это будет одно из принципиальных моих решений за четверть века президентства. Это будет очень серьезно», — сказал он.

В свою очередь, белорусская оппозиция сообщила о готовящемся введении Евросоюзом новых санкций против властей страны.

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