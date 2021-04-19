Тихановская анонсировала новые европейские санкции против Белоруссии

Белорусская оппозиция анонсировала введение Евросоюзом новых санкций против властей страны. Об этом в понедельник, 19 апреля, сообщает в Telegram-канале бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской.
«На этой неделе ожидается объявление санкций. Вскоре объявят дату принятия четвертого пакета санкций Евросоюза, куда предварительно могут попасть около 70 человек и компании», — сказано в сообщении.
Европейский Союз ввел уже три пакета санкций, обвинив власти Белоруссии в фальсификации президентских выборов в августе 2020 года и репрессиях против протестующих. Свои санкционные списки приняли США, Британия, Прибалтика, Швейцария и Канада. По данным белорусской оппозиции, всего под ограничения попали 208 человек.
Санкции Евросоюза включают запрет на въезд, заморозку активов, а также запрет резидентам ЕС предоставлять доступ к финансовым средствам и сотрудничать с бизнесом, внесенным в «черный список».
Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа 2020 года. ЦИК объявил, что баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, а Тихановская — 10 процентов. Это вызвало массовые протесты, которые продолжаются восемь месяцев. Сам Лукашенко утверждает, что за происходящим стоят внешние силы.