Тихановская анонсировала новые европейские санкции против Белоруссии

Белорусская оппозиция анонсировала введение Евросоюзом новых санкций против властей страны. Об этом в понедельник, 19 апреля, сообщает в Telegram-канале бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской.

«На этой неделе ожидается объявление санкций. Вскоре объявят дату принятия четвертого пакета санкций Евросоюза, куда предварительно могут попасть около 70 человек и компании», — сказано в сообщении.

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Европейский Союз ввел уже три пакета санкций, обвинив власти Белоруссии в фальсификации президентских выборов в августе 2020 года и репрессиях против протестующих. Свои санкционные списки приняли США, Британия, Прибалтика, Швейцария и Канада. По данным белорусской оппозиции, всего под ограничения попали 208 человек.

Санкции Евросоюза включают запрет на въезд, заморозку активов, а также запрет резидентам ЕС предоставлять доступ к финансовым средствам и сотрудничать с бизнесом, внесенным в «черный список».

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа 2020 года. ЦИК объявил, что баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, а Тихановская — 10 процентов. Это вызвало массовые протесты, которые продолжаются восемь месяцев. Сам Лукашенко утверждает, что за происходящим стоят внешние силы.