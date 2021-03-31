Белоруссия пообещала точечно ответить на санкции

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко пообещал, что Минск будет точечно отвечать на санкции. Об этом сообщает издание «Беларусь сегодня».

«Мы в этом плане будем более чистоплотными, если можно так выразиться, потому что западные партнеры применяют санкционные дубинки налево и направо, не разбираясь, оказывая тем самым давление на всю страну. Мы в ответ будем действовать очень точечно», — сказал Головченко.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении ответных санкций против ряда иностранных физических и юридических лиц из стран, причастных к введению ограничений против властей республики.

25 февраля Евросоюз на год продлил действие санкционного пакета против белорусской власти за насилие над протестующими после президентских выборов.