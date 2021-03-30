Лукашенко подписал указ об ответных санкциях против иностранцев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении ответных санкций против ряда иностранных физических и юридических лиц из стран, причастных к введению ограничений против властей республики. Сообщение об этом появилось на официальном сайте главы государства.

В документе подчеркивается, что такие меры были приняты для обеспечения государственной безопасности и «защиты национальных интересов». «Указом предусматривается введение запрета на ввоз в страну отдельных категорий товаров, а также на импорт работ (услуг)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что конкретный список попавших под санкции будет опубликован после соответствующего решения белорусского Совета министров.

25 февраля Евросоюз на год продлил действие санкционного пакета против белорусской власти за насилие над протестующими после президентских выборов. Ограничения против высокопоставленных белорусских чиновников, а также против компаний и бизнесменов, «извлекающих выгоду из режима» Лукашенко, сохранятся до 28 февраля 2022 года.

В Белоруссии более полугода продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года. Акции несогласных с итогами жестко подавляются правоохранительными органами. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказывали о пытках и избиении в изоляторах. Четыре человека погибли в столкновениях с силовиками.