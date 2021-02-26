На Украине задумались о вводе санкций против окружения Лукашенко

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил нескольким министерствам и ведомствам рассмотреть вопрос о введении санкций против чиновников и бизнесменов, близких к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Алексея Гончаренко.
По его словам, разработкой ограничений займется министерство иностранных дел, министерство экономики и администрация Госпогранслужбы республики. «Украина своим молчанием, по сути, поддерживает режим Лукашенко», — сказал Гончаренко. При этом он не назвал сроков окончательного рассмотрения вопроса о введении рестрикций.
Депутат также выразил недоумение, по какой причине Киев до сих пор не ввел санкции против белорусского олигарха Николая Воробья, которого он считает «кошельком» Лукашенко и [главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь»] Виктора Медведчука.
«Надеюсь, правительство, Совет национальной безопасности и обороны и другие ответственные органы рассмотрят этот вопрос, и санкции в отношении близкого окружения Лукашенко будут введены как можно скорее», — добавил народный избранник.
Ранее сообщалось, что Европейский Союз на год продлил действие санкционного пакета против действующей белорусской власти. Уточняется, что ограничения против высокопоставленных белорусских чиновников, а также против компаний и бизнесменов, «извлекающих выгоду из режима» президента Александра Лукашенко, сохранятся до 28 февраля 2022 года.
Белоруссии более полугода продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года. Акции несогласных с итогами жестко подавляются правоохранительными органами. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказывали о пытках и избиении в изоляторах. Четыре человека погибли в столкновениях с силовиками.